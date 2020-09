Klart: C More sänder portugisiska ligan - se Porto och Benfica redan i helgen

I helgen som gick var det premiär för spanska La Liga och till helgen är det Serie A-premiär på C More. Dessutom har portugisiska Liga Nos premiär, där utvalda matcher under de tre kommande säsongerna kommer sändas på C More. Först ut på fredag 18 september är Famalicão mot storklubben Benfica, med nyförvärvet Jan Vertonghen i laget. På lördagskvällen premiärspelar sedan de portugisiska landslagsspelarna Pepe och Danilo Periera, som förra veckan mötte Sverige på Friends Arena, när regerande mästaren Porto tar emot Braga.



- Med Liga NOS adderar vi ännu mer högkvalitativ fotboll till vårt utbud, säger Johan Cederqvist, chef för sportkanaler & sporträttigheter på TV4 och C More.



Utöver internationell klubblagsfotboll från Liga NOS, La Liga och Serie A så visar TV4 och C More även landslagsfotboll i form av fotbolls-EM och fotbolls-VM för herrar, UEFA Nations League, samt kvalmatcher och andra landskamper för både damer och herrar. Utöver det har TV4 och C More rättigheter till svenska cupen för damer och herrar samt den amerikanska fotbollsligan, MLS. Från och med hösten 2021 visar TV4 och C More även världens bästa klubblagsturnering, Champions League.