Marcus Edwards inblandad i bilolycka

Det var under onsdagsförmiddagen som incidenten ska ha ägt rum, uppger Daily Mail och Record. Marcus Edwards, till vardags i Sporting, körde sin bil i Atalaia, i utkanten av Lissabon, när han var med om en bilolycka som gjorde att räddningstjänsten ryckte ut till platsen.

Bilen, en Range Rover, ska ha vält upp på sidan. Den 24-årige yttern har klarat sig oskadd, men sägs vara skakig efter händelsen.

"Uppskattar alla som brytt sig om mig. Allt är ok, skriver den tidigare Tottenham-spelaren på en story på Instagram.

Sporting ställs mot Atalanta i Europa League under torsdagen. Det är ännu oklart om Edwards kommer att delta i matchen.

I Portugal är han lagkamrat med den svenske landslagsmannen Viktor Gyökeres.

Förutom de nämnda klubbarna har Edwards också spelat för Norwich, Excelsior och Vitoria de Guimaraes.

