TV: Mendes succé - bjöd på drömmål i Portugal

Tidigare AIK-backen Josafat Mendes, som i fjol gjorde sina första matcher i allsvenskan, lämnade i januari för spel med Sporting Braga i Portugal. 20-åringen har inledningsvis fått sparsamt med speltid, men möjligen kan det bli fler chanser framöver.

Mendes hoppade under lördagskvällen in i den 74:e minuten mot Estoril hemma i ligan, och fastställde sedan slutresultatet till 4-1. Mendes gled i den 94:e minuten in i straffområdet, fick till en kanonträff och fick se bollen segla rakt upp i nättaket, vilket gjorde att han fick fira sitt första mål sedan flytten till Portugal.

Mendes är den här säsongen noterad för ett mål på två matcher med Braga. Senast han spelade - inför i kväll - var i början av februari.

Braga är på tredje plats med nio poäng upp till Benfica i serieledning i ligan. Sju ligamatcher återstår av säsongen, samtidigt som Braga är i semifinal i cupen.