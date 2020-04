QUIZ: IFK Göteborgs guldår 2007 - kan du ta ut truppen?

I kväll sänder C More IFK Göteborgs guldmatch från 2007. Har du koll på Blåvitts trupp som tog hem guldet? Testa dig själv i Fotbollskanalens quiz!

Det här quizet går ut på att namnge spelarna i IFK Göteborgs trupp från SM-guldsäsongen 2007. Som hjälp har du spelarnas nummer och position.

Ikväll klockan 21:00 kan du återuppleva guldmatchen mellan IFK Göteborg och Trelleborg från 2007 på C More Fotboll och streamat på C More - se här.