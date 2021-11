Claesson med första målet - i 18:e matchen

Den svenske landslagsmittfältaren Viktor Claesson, 29, sänkte Spanien i 2-1-segern hemma på Friends Arena i VM-kvalet den 2 september. I sitt ryska klubblag Krasnodar har det gått desto tyngre för Claesson, som inför lördagens bortamatch mot Chimki stod på noll mål efter 17 framträdanden i klubblaget under hösten.

Det dröjde dock inte mer än sex minuter innan Claesson öppnade målkontot för säsongen när han gav Krasnodar ledningen. I mitten på andra halvlek spelade svensken dessutom fram till 2-2-kvitteringen efter att Chimki gjort två snabba mål kort efter paus.

Matchen slutade till sist 3-3 när Besard Sabovic blev kvar på bänken för Chimki och Filip Dagerstål var avstängd. Krasnodar ligger just nu femma i ryska Premier League, medan Chimki ligger på 14:e plats som betyder negativt kval.

1 - @FCKrasnodar Viktor Claesson🇸🇪 has netted his first goal in the RPL since May, ending his 16-game goalless drought for the club in the league. Relief. #ХимкиКраснодар pic.twitter.com/vbjOv4YPMY