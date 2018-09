Viktor Claesson blev målskytt för Sverige i 3-2-förlusten mot Turkiet i Nations League med ett vackert skott fram till 2-0.

Under söndagen slog 26-åringen till igen. I klubblaget Krasnodar stod Claesson för ett mål och en assist när Anzhi besegrades med 4-0 på bortaplan. Svensken vek in i straffområdet och satte via en försvarare 2-0 i den 14:e minuten.

I den 82:a minuten spelade Claesson sedan fram Ivan Ignatyev fram till slutresultatet 4-0.