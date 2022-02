Claesson svävande om framtiden - hyllas stort av nye tränaren: "En ära att jobba med honom"

I flera år har Viktor Claesson ryktats vara aktuell för andra klubbar, i en annan liga än den ryska. Men ytterforwarden är kvar i Krasnodar. Kontraktet går dock ut i sommar.

Men trots att det bara är månader kvar innan avtalet löper ut säger sig 30-åringen inte ha koll på vad som väntar honom.

- Det är en bra fråga. Det vet jag inte än. Just nu har jag bara fokus på att hitta formen och försöka göra det så bra som möjligt här i vår. Sen får vi se vart det bär av. Just nu vet jag inte. Vi får se, säger Claesson.

Vill nye tränaren (Daniel Farke) ha kvar dig?

- Vi för väl en diskussion, men det är inget som är klart. Men han verkar väldigt duktig. Vi spelar bra fotboll och tränar bra. Det kommer bli bra.

Farke är tydlig med att han vill satsa på Claesson.

- Han är en bra spelare. Redan från min första dag här så har han varit fantastisk. Han har bra erfarenhet och bra karaktär. Hans stats med mål och assist genom åren talar för sig själv. Jag är väldigt nöjd över att ha honom i laget, säger den förre Norwich-tränaren till Fotbollskanalen.

Hur ser du på hans insats mot Häcken (seger med 2-1)?

- Han tog med sig energi in på planen och gjorde 45 bra minuter. Det var ingen tillfällighet att det var just han som avgjorde matchen. Och just på sättet, på en retur efter straffmiss. För han är alltid på hugget och fokuserad. Han gjorde en bra insats.

Om Claessons utgående kontrakt säger Farke:

- Vi får se. Jag har bara varit i klubben i tre veckor. Men det jag kan säga är att det är en ära att jobba med honom. Jag är nöjd över att ha honom i laget och jag tror att han kommer att ha en viktig roll i mina planer.

I vår väntar ett avgörande play off-spel med landslaget för Claesson, då en VM-plats står på spel. Seger mot både Tjeckien samt Polen/Ryssland krävs för att Blågult ska säkra en Qatar-biljett.

- Det ligger så klart i baktankarna, det är det stora målet att vinna de två matcherna. Det gäller att hitta en bra form och känsla inför det. Jag hoppas att vi kan ta det, säger landslagsspelaren.

- Alla fyra lag har ungefär lika stor chans. Det är väldigt öppet.