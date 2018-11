Klart: Viktor Claesson förlänger kontraktet med Krasnodar

Viktor Claesson lämnade Elfsborg 2016 för ryska Krasnodar. Där har utvecklingskurvan pekat spikrakt uppåt och under sin två och halvt år i klubben har han växt ut till en stjärna. Dessutom har han slagits sig in i landslaget på allvar och numera är han mer eller mindre given när Janne Andersson ska ta ut sina startelvor.

Under den senaste landslagssamlingen berättade Claesson själv att Krasnodar var intresserade av att förlänga Claessons nuvarande avtal.

- Ja, de är sugna på att förlänga. Vi för diskussioner och så får vi se vad det leder till, sa han.

Nu har Claesson och Krasnodar också kommit överens om ett nytt avtal, vilket klubben bekräftar på sin hemsida. På sajten skriver Krasnodar att Claessons kontrakt förlängs med ytterligare ett år, från sommaren till 2020 till sommaren 2021.

Claesson har den här säsongen gjort 6 mål och 4 assist på 14 ligaomgångar.