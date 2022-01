Rysk klubb i blåsväder efter skandalvideo - "erbjöd" nyförvärv prostituerade kvinnor

På onsdagen blev det officiellt att CSKA Moskva lånar den turkiske mittfältaren Yusuf Yazici från Lille resten av säsongen, med en köpoption inskriven i avtalet. I samband med att värvningen blev officiell presenterades spelaren med en presentationsvideo via klubbens sociala medier, en video som väckte starka reaktioner.

I videon framställer den ryska klubben ett fiktivt scenario där CSKA Moskva lockar Yazici genom att erbjuda prostituerade kvinnor, varpå spelaren direkt tackar ja till klubbens erbjudande.

Med anledning av reaktionerna tog klubben bort videon från sociala medier senare under onsdagen.

"Jag ber uppriktigt om ursäkt för presentationsvideon som publicerades av vår mediagrupp. Initialt hade vi ett annat manus till videon, men i spelarens frånvaro var det omöjligt att filma materialet vi behövde. Med tanke på tidsbristen kom jag på ett annat manus som var olyckligt och olämpligt, och för många, också stötande", skriver CSKA TV:s chefredaktör Katerina Kiriltjeva.

"Än en gång ber jag om ursäkt till våra fans, särskilt tjejer, och till Yusuf personligen".

Enligt Fábio Aleixo, Moskva-baserad journalist, har CSKA:s PR-chef Serguei Askenov också uttalat sig om det inträffade.

"Det som hände är oacceptabelt. Vi har redan bett om ursäkt, inklusive till spelaren. Skaparna av denna publicering har stängts av från arbetet", säger Askenov.

Natasha, namnet som förekommer i videon, är ett turkiskt slang för en prostituerad kvinna.

