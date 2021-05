Starfelt hjälte för Rubin Kazan

Carl Starfelt hade en lyckad tid i IFK Göteborg och lämnade klubben sommaren 2019 för spel i ryska Rubin Kazan. Där är mittbacken bofast i lagets startelva och under lördagen spelade också Starfelt från start i Rubin Kazans bortamöte med Arsenal Tula.

Starfelts lag låg under med två mål i halvtid, men i den andra skulle laget göra fyra mål – där Starfelt blev matchhjälte.

I den 66 minuten, vid ställningen 2-2, klev Starfelt fram och satte dit matchavgörande 3-2 för sitt Rubin Kazan.

Målet var Starfelts tredje för säsongen och Rubin Kazan vann till slut matchen med 4-2.

66’ Arsenal 2-3 Rubin



STARFELTTTTT🔥🔥🔥



We come all the way back from 2-0 to take the lead! Header from a corner, unstoppable by our Swedish defender!!!#ArsenalRubin



pic.twitter.com/xAXYT8clTU