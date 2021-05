Succén: Olsson och Claesson med poäng i svenskmötet

Krasnodar, med Kristoffer Olsson och Viktor Claesson i startelvan, ställdes mot Rostov under söndagen. I Rostov fanns Armin Gigovic och Pontus Almqvist på bänken, och de byttes båda även in under den första halvleken.

0-0 stod sig länge i den första halvleken, men på tilläggstid hittade Wanderson fram till Kristoffer Olsson som kunde sätta dit bollen i mål. Domaren blåste sedan av den första halvleken.

Efter bara fem minuter i den andra halvleken kom kvitteringen från Rostov. Detta efter att Krasnodar-spelaren Yuri Gazinskiy gjort självmål.

Bara tio minuter senare gjorde Krasnodar 2-1 när Claesson spelade fram Wanderson.

Marcus Berg hoppade in med drygt tjugo minuter kvar av matchen. Krasnodar kunde sedan vinna matchen med 3-1 på bortaplan efter sett sent mål av Kaio.