TV: Claesson straffmålskytt efter dråplig hands

Viktor Claesson spelade under senaste landslagssamlingen en avgörande roll med mål mot Rumänien och assist mot Norge i EM-kvalet. I kväll höll han sig åter framme, men den här gången i Krasnodars seger mot Anzhi Makhachkala i ryska ligan.

Claesson hamnade i den 38:e minuten i målprotokollet sedan han satte en straff i mål till 2-0. Detta efter en dråplig situation, där Anzhis målvakt först var långt ute och rensade undan bollen, vilket ledde till att en Anzhi-försvarare tvingades täcka undan bollen i eget straffområde efter långskott och oturligt fick bollen på ena armen efter en studs i backen.

Krasnodar fullbordade därefter en överkörning och vann med 5-0. Claesson, som även stod för en assist till första målet i matchen, fick däremot spela utan sin landsman Kristoffer Olsson som i sin tur var utanför lagets matchtrupp på grund av skada.

Have you ever seen such a hilariously unfortunate handball/penalty award?



Krasnodar 2-0 up thanks to a poor bit of control from Roland Gigolaev and the right boot of Viktor Claesson. pic.twitter.com/zUDIwiAKb6