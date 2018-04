Viktor Claesson har varit het i Krasnodar den senaste tiden. Mot Arsenal Tula under lördagen blev svensken målskytt för tredje matchen i rad.

Claesson mötte ett inlägg vid straffområdesgränsen och med en akrobatisk volleyträff dundrade han in 1-0 för Krasnodar.

Krasnodar vann matchen med 3-0 och Claesson och Andreas Granqvist spelade hela matchen.

Viktor Claesson is gonna catch the eye this summer for Sweden. Another cracking goal for Krasnodar today. pic.twitter.com/8E35Uauks6