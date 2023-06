FALLAHI: "Hårt mot hårt när Mbappes framtid avgörs"

Så är vi där igen. Lite mer än ett år efter att Kylian Mbappe och PSG kom överens om ett nytt kontrakt i maj 2022 står den franska klubben och spelaren återigen i centrum när sommarens största transferhistoria är igång igen. Någonstans i vassen lurar Florentino Perez och Real Madrid som aldrig avslutat sitt intresse för Mbappe.

Rapporterna är tydliga. Kylian Mbappe ska skriftligt ha bekräftat för PSG att han aldrig haft som intention att förlänga kontraktet längre än 2024. Ett brev daterat juli 2022 ska ha skickats till klubbledningen de senaste dagarna och gesten ses som ett officiellt avslut av relationen till PSG från Mbappes sida. När Mbappes vilja nu är officiellt känd har PSG hamnat i en rävsax där de riskerar att gå miste om sin storspelare utan transfersumma sommaren 2024, vill de ha pengar måste de sälja nu.

Sett till att den franska vänsteryttern bara verkar vilja gå till Real Madrid som PSG helst inte vill sälja till, så är det inte bara Mbappes signatur och framtid som står på spel, men även prestige. Efter ett VM i Qatar där Messi och Mbappe möttes i VM-final som PSG-representanter så har argentinaren lämnat klubben. Ska Mbappe lämna under samma fönster? Vad händer med Neymar? Mbappe själv har på Twitter förnekat att han vill lämna nu och säger att han alltid haft som intention att spela i Paris säsongen 23/24.

Den stora förändringen? Att PSG nu kan tänka sig att sälja Mbappe, något som tidigare inte varit tänkbart. När det begav sig sist så gick det så långt att Frankrikes president Emmanuel Macron var tvungen att ringa upp landslagets stjärna och pressa honom till att stanna kvar i huvudstadsklubben. Frankrike och Qatar har tydliga affärsband och den gången blev det nästintill omöjligt för Mbappe att tacka nej och det ryktades om en sign on-bonus i miljardklassen - utöver en lön på över en halv miljard per säsong. Det gjorde honom till bäst betald i världen innan de saudiska klubbarna värvade Cristiano Ronaldo med flera stjärnor.

Real Madrid då? Startskottet för den europeiska anfallscirkusen gick när Karim Benzema bestämde sig för att lämna Real Madrid och gå till Al-Ittihad. Den spanska huvudstadsklubben har även blivit av med Marco Asensio som bosman till (kommer gå till just PSG) samt att även Mariano Diaz och Eden Hazard har lämnat. Kvar står marängerna med Vini Junior, Rodrygo och Brahim Diaz, som är tillbaka från lånet i Milan. Det pratades inledningsvis om Harry Kane och Kai Havertz men frågetecknet var alltid där. Om en stjärnanfallare kommer in, kan Real Madrid ta in Kylian Mbappe?

Frågetecken finns fortfarande kvar. Mbappes favoritposition är på vänsterkanten där Vinicius Junior huserar och vem vet om brassen hade haft samma utveckling om Kylian Mbappe hade kommit förra sommaren. Mbappe har själv klagat på att spela i rollen som nia i PSG, men kanske kan det vara så att han anpassar sig till behoven i Real Madrid. En fronttrio med Vinicius Junior, Kylian Mbappe och Rodrygo skulle vara svårslagen och med Carlo Ancelotti vid rodret tror jag att Mbappe skulle göra succé i Madrid.

En sak som också är tydligt i Real Madrid är att klubben är större än alla spelare och det spelar ingen roll om du är Cristiano Ronaldo, David Beckham eller Zinedine Zidane. Real Madrid är större än dig, oavsett vem du är. Något som skiljer sig starkt mot den stjärnstyrda fritidsgården i PSG där Mbappe inte bara varit spelare, utan även fått hantera en hybridroll som sportchef och haft för mycket makt. I Real Madrid styr Florentino Perez med järnhand och han har redan gjort klart med Jude Bellingham under sommaren.

PSG verkar vara öppet för att sälja Kylian Mbappe. Real Madrid är redo att betala. Mbappe själv verkar vilja lämna. Då ska det mycket till om en affär inte ska bli av. Det kittlar när man tänker på att Mbappe kan bilda världens bästa fronttrio i Madrid. Framför allt kittlar det när man tänker på att man kan få se spelaren Mbappe i stället för sportchefen. I Madrid är alla spelare mindre än klubbmärket, tvärtemot hur det varit i PSG där många som kommit till PSG varit större än klubben.