Onana är inget problem för Manchester United

Jag har aldrig sett André Onana som under förra veckan i Manchester United. Då syftar jag inte på målvaktsspelet, utan som person i intervjuer inför och efter matchen mot Bayern München. Inför matchen sa Onana följande ord till norska TV2:

”Vi vinner tillsammans och förlorar tillsammans. Att hålla nollan är det laget som gör. När vi släpper in mål är det mitt fel, mina lagkamrater jobbar hårt, om du ska skylla på någon, skyll på mig, jag är målvakten”.

Inför matchen mot Bayern hade United släppt in tio mål på de fem inledande matcherna. Trots att Onana blev beskylld för målen som Nottingham Forest satte mot honom efter friläge från halva plan, tycker jag kritiken redan hade blivit överdriven.

Annons

Det började tidigt pratas om att United värvat en målvakt som bara är bra på fötterna. En målvakt som inte kunde rädda skott på linjen. Jämförelsen med De Gea blev snabbt tydlig. De Gea är om inte annat tvärtemot Onana usel i spelet med fötterna och väldigt bra på linjen. Problemet är att jag inte håller med om att Onana är en målvakt som är dålig på linjen, speciellt inte efter hans förra säsong i Inter där han var en nyckelspelare i laget som tog sig till Champions League-finalen. Onana spelade 13 CL-matcher för Inter och höll nollan i åtta av matcherna och briljerade i matcherna mot Barcelona borta, dubbelmötet mot Porto och derbyna mot Milan. I Serie A blev det åtta hållna nollor på 24 matcher och det enda stora misstaget jag kan komma ihåg var hemma mot Empoli när Baldanzi gjorde en kopia av Leroy Sanés mål förra veckan, ett centralt skott som går rätt igenom målvakten. Det finns dock en tydligt skillnad från tiden i Inter och inledningen i Manchester United.

Annons

I United ersätter Onana trotjänaren De Gea, som varit omdiskuterad, men som försvarat Uniteds mål i över tolv år. I Inter ersatte han Samir Handanovic, en målvakt som påminner om De Gea på många sätt. Den stora skillnaden är att Handanovic var kvar i Inter när Onana togs in och den slovenska målvakten startade i nästan två månader innan Onana tog Handanovics plats som given startspelare i truppen. Kanske var tiden bakom Handanovic det som Onana behövde för att ta sig in i startelvan i lugn och ro?

Trots att Inter är en av världens största klubbar är verkligheten i Manchester United en helt annan. Det är fler ögon på Manchester United och Premier League, kritiken är brutal och miljön kan vara förödande för många spelare. Det hör inte till vanligheterna att en spelare kommer ut redan inför en match och tar ansvar för fel han inte gjort. Som att det inte kunde bli värre stod Onana för en stor tavla mot Bayern. Efter matchen insisterade Onana på att prata med alla världens medier för att ta på sig förlusten. Budskapet var enkelt:

Annons

”Vi förlorade den här matchen på grund av mig. Laget spelade bra fram till jag gjorde ett misstag som förlorade oss matchen”.

United hade efter resultaten mot Arsenal, Brighton och Bayern släppt in tre mål i tre raka matcher för första gången sen 1978 och att Onana går ut och tar ansvar för förlusten tyder på mod.

Efter matchen gjorde Daily Mail en rubrik på att Onana tappade sina bilnycklar på träningen, vilket säger en del om hur det kan blåsa kring Manchester United och deras spelare när saker inte går bra. Harry Maguire är ett exempel på en spelare som kritiseras massivt. Angel Di Maria och Romelu Lukaku är exempel på spelare som kritiserades i United, lämnade och gjorde bättre ifrån sig i andra klubbar. En sak är säker, om United ska vända på den negativa starten och trenden i början av säsongen behöver de fler spelare som André Onana som tar ansvar för sina misstag och tydligt visar att han inte tolererar en lägre nivå än den han ska vara på.

Annons

Onana var inte framgångsrik i Inter enbart för att han var en bra målvakt, men han har en positivitet och karisma som smittar av sig till lagkamraterna. Inför Inters Champions League-final mot Manchester City var Onana tydlig med att Inter inte fruktade City, att laget skulle gå för vinst och att det var fel att inte tro på Milanoklubben. Han skrattade även när han fick frågan av fotbollskanalen om han fruktade Erling Haaland Inter var nära, men inte riktigt där. Hade United haft fler spelare som ägde sina misstag och tog ansvar för de hade lagets väg till toppen varit enklare.

När United nu får ett par spelare tillbaka från skador kommer försvarsspelet att förbättras. André Onana är inte problemet i United, han är en del av lösningen och med två hållna nollor i rad mot Burnley och Crystal Palace kanske effekten av ansvarstagandet redan börjat visa sig.