LISTA: Här är tio stjärnor med utgående kontrakt

Zlatan Ibrahimovic, 40, fw, AC Milan

Svensken är mitt inne i en brinnande titelstrid med sitt Milan, där han agerat inhoppare under våren. Samtidigt blir det inget VM med Sverige i vinter. Lägger Zlatan av i sommar eller spelar han vidare en säsong till? Bara han själv vet.

- Jag är i en situation där jag är nära mållinjen, kan man säga. Jag har inte passerat än. Som jag skrev i boken så har jag lite panik för när det slutar - vad händer? Vad är nästa kapitel? Jag vet att det finns många möjligheter och man jag kan göra många saker och att det kommer finnas erbjudanden från många. Men adrenalinet jag får på planen får jag aldrig från något annat, sa Ibrahimovic till ESPN nyligen.

Kylian Mbappé, 23, fw, Paris Saint-Germain

Det fortsätter att spekuleras friskt kring superstjärnans framtid. Tidigare har det mesta pekat mot en flytt till Real Madrid, men tidigare i veckan rapporterade Le Parisien att Mbappé kommit överens med PSG om ett nytt tvåårskontrakt. De uppgifterna slogs emellertid ner av Mbappés mamma, som menar på att sonen inte har nått en överenskommelse med någon klubb i nuläget. Fortsättning följer.

Paul Pogba, 29, mf, Manchester United

Fransmannen kommer inte att skriva på ett nytt kontrakt med United, uppgav The Guardian under gårdagen. I stället kan det bli aktuellt med en flytt till stadsrivalen Manchester City, vilket såväl Daily Mail som The Guardian rapporterat om. Pogba själv ska vara öppen för en flytt och det rör sig i så fall om ett fyraårskontrakt.

Jesse Lingard, 29, mf, Manchester United

En annan mittfältare som ser ut att lämna Old Trafford i sommar. Lingard, som fostrades i Uniteds ungdomsakademi, har kopplats ihop med klubbar som Milan, Juventus, PSG och Newcastle.

Ousmane Dembélé, 24, fw, Barcelona

Länge såg ytterforwarden ut att lämna Barça i januari, alternativt bli kvar på läktaren för att sedan lämna gratis i sommar. Häromveckan uppgav dock de stora Barcelonatidningarna att Dembélé är redo att gå ner i lön och skriva på ett nytt kontrakt med La Liga-jätten. PSG, Chelsea och Manchester United har nämnts som tänkbara alternativ.

Alexandre Lacazette, 30, fw, Arsenal

Anfallsstjärnan har bara spelat en minut i de fyra senaste ligamatcherna och moderklubben Lyon har bekräftat kontakt med Lacazette, som anslöt till Arsenal sommaren 2017. Fransmannen har även kopplats ihop med Barcelona och West Ham.

- Jag för diskussioner med flera klubbar. Jag är öppen, sa Lacazette i mitten av april.

Christian Eriksen, 30, mf, Brentford

Dansken skrev på ett korttidskontrakt med Premier League-nykomlingen i januari när han återvände till fotbollen efter hjärtstoppet förra sommaren. Eriksen har ryktats till PL-klubbar som Manchester United, Newcastle, Everton, West Ham och sitt tidigare lag Tottenham.

Luka Modric, 36, mf, Real Madrid

Ballon d'Or-vinnaren från 2018 har fortsatt leverera på hög nivå den här säsongen, men har ännu inte kommit överens med La Liga-mästarna om ett nytt kontrakt. Enligt spanska medier är dock Real Madrid alltjämt hoppfullt om att förlänga Modrics avtal med ytterligare ett år.

Angel Di Maria, 34, mf, Paris Saint-Germain

Vid sidan om Mbappé sitter även Di Maria på ett utgående kontrakt hos de franska ligamästarna. Juventus uppges ha erbjudit mittfältsstjärnan ett kontrakt, men att stanna i PSG är alltjämt ett alternativ.

Luis Suarez, 35, fw, Atlético Madrid

Forwarden var starkt bidragande till Atléticos ligatitel i fjol, men har förpassats till bänken allt oftare under våren. Tv-programmet El Chiringuito blåste nyligen liv i en möjlig återkomst till Barcelona genom att hävda att Suarez är redo att flytta tillbaka till Katalonien.