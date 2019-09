Officiellt: Svensk anfallare byter klubb i Skottland

Osman Sow, 29, har ett i bland annat Syrianska, men har sedan 2014 spelat i utlandet och representerat klubbar i Förenade Arabemiraten och Kina. Senaste klubbytet var i vintras då han gick från MK Dons till Dundee United. Nu står det klart att Sow byter klubb igen.

Kilmarnock meddelar att man knutit till sig den reslige anfallaren på lån. Kilmarnock ligger sexa i den skotska högstaligan efter fyra omgångar.

📝 Kilmarnock FC is delighted to announce the signing of Osman Sow, on loan from Dundee United.



➡️ https://t.co/46Gq5vyu78 pic.twitter.com/AXtudghHk5