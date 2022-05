Ancelotti bekräftar: Isco lämnar Real Madrid

Spanjoren Francisco Román Alarcón Suárez, mer känd under namnet Isco, värvades till Real Madrid från Malaga under sommaren 2013. Mittfältarens debut kom i samma match som Carlo Ancelotti gjorde sin första match som Real Madrid-tränare. Då nickade Isco in en boll i 2-1-segern mot Real Betis.

Nu står det klart att Isco också kommer göra sin sista match som Real Madrid-spelare med Ancelotti som tränare. Efter fredagens 0-0-match hemma mot just Real Betis, där Isco byttes in efter 70 minuter, bekräftade nämligen Ancelotti att Isco lämnar gratis i sommar när kontraktet löper ut.

- Det här är slutet på en fantastisk karriär i Real Madrid. Ja, han kunde ha gjort mer, men han har varit en viktig del av laget på senare år. Han har spelat i viktiga matcher och i finaler. Han har alltid tävlat väl och visat prov på sin kvalitet. Jag önskar honom allt det bästa, säger Ancelotti på Real Madrids hemsida.

ANNONS

Isco, som fyllde 30 år förra månaden, lämnar Santiago Bernabéu med en mängd troféer på meritlistan: bland annat fyra Champions League-titlar, tre La Liga-titlar och en Copa del Rey.