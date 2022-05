Asllani hintar om att lämna Real Madrid - tackar fansen "för allt"

Sedan 2019 har Kosovare Asllani varit en del av Real Madrid. När CD Tacón blev till Real Madrid var hon också klubbens första spelare som skrev på.

Den svenska landslagsstjärnans kontrakt går ut i sommar och nu verkar det stå klart att Asllani inte kommer att förlänga.

Redan i förra veckan lade hon upp en bild på sin Instagram med texten: "Start unknown, finish unforgettable".

Och på en presskonferens efter Copa de la Reina menade huvudtränaren, Alberto Toril, att Asllani inte kommer att förlänga sitt kontrakt.

- Hon har gjort det tydligt att hon lämnar och har väntat till sista dagen, ska han ha sagt enligt den spanska journalisten, Mayca Jiménez Durillo.

Under kvällen skrev Asllani även så här på sina sociala medier.

"Tack för allt Madridistas. Just nu kan jag inte beskriva med ord vad jag vill säga förutom att du alltid kommer att ha en plats i mitt hjärta".

Asllani har tidigare varit kryptisk om sin framtid men har varit tydlig med att beslutet ska tas innan EM.

Thank you for everything Madridistas. In this moment I can’t put into words what I want to say except that you will always have a special place in my heart. 🫶🤍 pic.twitter.com/KQBqaLoQQe