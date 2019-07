Atletico irriterat på Barcelona - kräver Griezmann till försäsongen

Antoine Griezmann är på väg att lämna Atletico Madrid. Tidigare under året meddelade fransmannen att han skulle lämna klubben till sommaren, då hans utköpsklausul minskar från 200 miljoner euro till 120 miljoner euro.

- Det har varit fem fantastiska år här. Från botten av mitt hjärta: Tack för allt, säger sa han i ett uttalande.

Sedan dess har länge talat för att Barcelona legat närmast hans signatur. Men nu har relationerna mellan klubbarna surnat till ordentligt. Tidigare under dagen menade Barcelonas president Josep Maria Bartomeu att Barcas vd Oscar Grau mött sin motpart i Atletico Miguel Angel Gil för att diskutera en affär.

- I går hade vi ett möte, där de träffades och de var överens om att det finns möjlighet att förhandla om Griezmann. Det var den första kontaktat som togs gällande honom, sa han enligt AS.

De kommentarerna har landat illa hos huvudstadsklubben. I ett långt uttalande på sin hemsida skriver de att Barcelonas agerande är respektlöst och att de brutit mot transferregler genom att förhandla med spelaren bakom deras rygg.

”Den 14 maj informerade Antoine Griezmann oss om sitt beslut att lämna klubben i slutet av säsongen. Dagarna efter det fick vi vetskap om att Barcelona och spelaren hade kommit överens i mars, dagarna innan vår i Champions League-match mot Juventus. Dessutom hade de förhandlat villkoren sedan mitten av februari” skriver Atletico.

Vidare bekräftar klubben att ett möte ägt rum mellan klubbarnas bägge vd, där Barcelona har för avsikt att dela upp betalningarna av spelarens transfer. Det är något Atletico ska ha tackat nej till, efter de tycker att Barcelona har agerat respektlöst.

”Som ett resultat av detta, har vi i dag krävt till spelarens syster, tillika agent och advokat, att Antoine Griezmann i enlighet med sitt avtal med klubben, ska visa sig på söndag i klubbens anläggning för att inleda försäsongen med resten av hans lagkamrater.”

”Vi vill uttrycka vårt starkaste fördömande mot både parternas uppträdande, särskilt Barcelonas, som har uppmuntrat spelare att bryta sin överenskommelse med vår klubb i ett skede där vi inte bara spelade mot Juventus i Champions League utan även slogs mot Barcelona i La Liga.” avslutar Atletico uttalandet.

Official statement regarding FC Barcelona president Josep María Bartomeu's statements on Griezmann.https://t.co/0fxahHPAK9