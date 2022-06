Bales besked - lämnar Real Madrid

Real Madrid-stjärnan Gareth Bale går vidare i sin karriär i sommar. Nyligen bekräftade agenten Jonathan Barnett att det blir en flytt framöver, och inför Champions League-finalen tackade även tränaren Carlo Ancelotti av walesaren under en pressträff.

Nu går Bale ut själv och meddelar att han lämnar Real Madrid.

"Jag skriver det här meddelandet för att tacka alla mina lagkamrater, dåtida och nutida, mina tränare, staben och alla fans som stöttat mig", skriver han i ett öppet brev på Twitter.

"För nio år sedan kom jag hit som en ung man som ville leva ut sin dröm om att spela för Real Madrid. Att bära den vita dressen, att bära märket på bröstet, att spela på Santiago Bernabeu, att vinna titlar och vara en del av det som klubben är känd för, att vinna Champions League. Jag kan nu se tillbaka, reflektera och säga att den drömmen blev verklighet och mycket, mycket mer än så", skriver han vidare.

Han fortsätter:

"Att ha fått vara en del av den här klubbens historia och att ha fått uppnå det vi gjort under min tid som Real-spelare är en otrolig erfarenhet och något jag aldrig kommer glömma".

Bale har bland annat varit med och vunnit tre La Liga-titlar och fem Champions League-titlar med Real Madrid. Under senaste åren har han fått knapp speltid och blev förra säsongen noterad för ett mål på sju framträdanden.

It has been an honour. Thank you! #HALAMADRID @RealMadrid pic.twitter.com/T7FL2LNRrD