Barça-toppen: Vi var överens med Arda Güler

I dagarna blev det klart att Real Madrid värvar jättetalangen Arda Güler, 18.

Enligt uppgifter har den offensive mittfältaren köpts loss för 20 miljoner euro, motsvarande nästan 235 miljoner svenska kronor, plus bonusar. Dessutom har Fenerbahçe en vidareförsäljningsklausul på 20 procent inskriven i avtalet.

Tidigare i juni uppgavs Barcelona vara på väg att värva Güler. Men när det visade sig att La Liga-rivalen från huvudstaden var redo att betala mer än utköpsklausulen på 17,5 miljoner euro svängde pendeln i övergångshistorien.

- Vi har ett avtal med Fenerbahçe om ett pris på 17,5 miljoner euro. Vi hade också en överenskommelse med spelaren, säger klubbpresident Joan Laporta till Sport.

- Sedan kom Real Madrid in i bilden och var redo att betala mer, då bestämde vi oss för att inte fortsätta. Det finns andra spelare som vi tror att vi kan få utan att gå in i ett budkrig. Vi trodde att det skulle vara ett misstag från vår sida (att gå in i ett budkrig).

Totalt noterades Arda Güler för nio mål samt tolv assist på 51 matcher i Fenerbahçe-tröjan sedan debuten i a-laget 2021/22. Dessutom finns fyra landskamper för Turkiet på meritlistan.