Barças glädjebesked: Alexia Putellas får grönt ljus - kan vara tillbaka mot Chelsea

Med bara dagar inför EM-premiären var olyckan framme för Alexia Putellas. Det visade sig att den spanska storstjärnan hade dragit korsbandet och tvingades därmed till en knäoperation.

Återhämtningsperioden har varit lång för 29-åringen men mot Chelsea kan hon göra sina första minuter på 299 dagar.

Klubben meddelade under eftermiddagen att mittfältaren har fått grönt ljus från det medicinska teamet och är spelredo. Dock var huvudtränare, Jonathan Giraldez tydlig inför matchen att man inte ville tvinga fram något.

- När en spelare får grönt ljus från det medicinska teamet är det för att man är lämpad till att spela. Men vi kommer att bestämma vad som är bäst för henne och för laget. Vi kommer inte att ta några risker, det viktigaste är att vi tar oss till finalen och jag som tränare kommer inte riskera något. Än mindre med en spelare som har varit skadad i så många månader, och i en så viktig match, säger han på presskonferens enligt Sport.

Lagkamraten Aitana Bonmati gläds över lagkaptenens återkomst.

- Hon är en fantastisk spelare som är väldigt viktig för laget. Men jag tror att det är media som är mest fokuserade på det, vi fokuserar på spelet. Men självklart ser vi fram emot Alexias återkomst, säger hon.

Och när man presenterade truppen fanns stjärnan med för första gången sedan skadan. Matchen går att se på Sportkanalen och C More med start 18:30 under torsdagen.