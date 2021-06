Barças smäll: Dembélé tvingas till operation - uppges bli borta länge

Det var i gruppspelsmötet med Ungern som den franske stjärnan Ousmane Dembélé skadade sig. Sedan tidigare står det klart att Dembélé missar resten av EM.

Nu skriver franska tidningen L'Equipe vidare att 24-åringen tvingas till operation på grund av skadan. Beslutet ska ha tagits i samförstånd mellan Dembélé och hans klubb Barcelona. Enligt tidningen kommer han att bli borta runt fyra månader.

Under tisdagseftermiddagen bekräftar Barcelona själva på sin hemsida att Dembélés skada tvingar honom till ett ingrepp i sitt högra knä.

Dembélé kom till Barcelona sommaren 2017 från Borussia Dortmund. Under den gångna säsongen gjorde han elva mål och fem assist på 44 framträdanden för den katalanska storklubben i alla turneringar.

LATEST NEWS | @Dembouz has a dislocation of the biceps tendon in his right knee and will need surgical treatment.



