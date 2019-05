Barcelona bekräftar - målvakt missar Copa del Rey-finalen

Barcelona säkrade i vår en ny ligatitel i Spanien och har nu endast en match kvar att spela den här säsongen - lördagens finalmatch mot Valencia i Copa del Rey. Däremot får laget då klara sig utan en tongivande spelare - tyske målvakten Marc-André ter Stegen.

Barcelona meddelade under onsdagskvällen att målvakten har knäproblem och fortsatt kommer att få behandling under de kommande veckorna. Därmed kommer han inte till spel i helgens finalmatch. Med anledning av skadan blev ter Stegen heller inte uttagen i Joachim Löws tyska landslagstrupp till det kommande EM-kvalet.

Ter Stegen missade även Barcelonas tre avslutande matcher i La Liga och gjorde den här säsongen totalt 49 matcher i alla turneringar.

[INJURY NEWS] FC Barcelona goalkeeper Marc-André ter Stegen still has discomfort in his right knee and will continue receiving treatment during the coming weeks and, thus, has been ruled out for the Saturday's Copa del Rey final. pic.twitter.com/HpqipPSSN4