Barcelona föll – första förlusten på 719 dagar

FC Barcelona har dominerat Primera Division under säsongen och hade inför den avslutande bortamatchen mot Madrid CFF vunnit 28 av de 29 spelade omgångarna. I den 29:e matchen kryssade laget mot Sevilla.

Men i den sista omgången ställdes det katalanska storlaget mot femteplacerade Madrid CFF på bortaplan. Ett motstånd som Barcelona besegrade med 7-0 på hemmaplan tidigare under säsongen.

Men under söndagen fick Madrid-laget sin revansch. Efter två snabba mål av Racheal Kundananji i slutet av den första halvleken kunde hemmalaget gå in med en 2-0-ledning till halvtidsvilan.

Under den andra halvleken tryckte Barcelona ner Madrid i eget straffområde, men hemmalaget stod pall och kunde till sist hålla undan och vinna med 2-1 efter att Barcelonas fixstjärna Alexia Putellas tröstmålat i mitten av den andra halvleken.

Värt att notera är även att Barcelonas Asisat Oshoala tvingades till ett tidigt byte i den första halvleken. Detta efter att ha drabbats av en befarad skada i baksida lår.

Resultatet har endast akademisk betydelse, då Barcelona trots förlusten har tio poäng ner till jagande Real Madrid på andra plats i tabellen. Men det är lagets första ligaförlust sedan den första juni 2021.

I Barcelonas trupp saknades svenska Fridolina Rolfö, som alltjämt vilas inför den stundande Champions League-finalen där Wolfsburg väntar i Eindhoven. Finalen spelas lördagen den tredje juni och går att streama via C More.