Barcelona kallar till pressträff - efter nya Xavi-uppgifterna

Barcelona-tränaren Xavi meddelade tidigare i år att han lämnar sitt uppdrag efter säsongen - trots att han i grunden har kontrakt till sommaren 2025.

Under onsdagskvällen uppgav däremot flera medier att det blivit ändrade planer, och att det nu är bestämt att legendaren fortsätter som tränare i klubben.

Under torsdagsmorgonen kallar Barcelona till en pressträff med presidenten Joan Laporta och Xavi klockan 13.00 i dag. Däremot ger klubben inte besked om vad presskonferensen kommer handla om.

Barcelona är på andra plats i La Liga.

