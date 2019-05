Barcelonas besked: Suarez opereras för knäskada

Barcelona-anfallaren Luiz Suarez spelade i veckan från start när den spanska storklubben tappade 3-0 från första semifinalmötet till 4-3-förlust totalt mot Liverpool i Champions League. I dag meddelade Barcelona att Suarez, som spelade 90 minuter i returmatchen, läggs upp på operationsbordet i dag för en meniskskada i höger knä.

Barcelona gav däremot inte ett besked om hur länge anfallaren kan tänkas bli borta från spel. Däremot lär han troligen missa kommande ligamatcherna mot Getafe och Eibar, samt cupfinalen mot Valencia den 25 maj i Copa del Rey.

Suarez är den här säsongen noterad för 25 mål och 13 assist på 49 matcher i alla turneringar. Anfallaren har avtal med Barcelona till sommaren sommaren 2021.

[❗ INJURY NEWS]

Luis Suárez to have arthroscopic surgery

