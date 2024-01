Caulker är spelande tränare - brottas med sina beroenden

På julafton gick FC Malaga City, en klubb i den spanska femteligan, ut med att man plockar in Steven Caulker, 32, som spelande tränare.

Anledningen är att Caulker var på semester i somras och besökte klubben, pratade med dess grundare och fick frågan om att kliva in.

Det var inte förrän Malaga City erbjöd en roll som just spelande tränare som Caulker tackade ja. Nu berättar han om första tiden.

- Det är väldigt konstigt, men funkar fint. Jag förstår dock varför rollen är sällsynt. Jag planerar träningen och sedan deltar jag i den och svettas som alla andra, säger han till The Times.

Caulker har spelat i klubbar som Tottenham, Queens Park Rangers och Liverpool. I mars lämnade han Wigan efter att klubben vid fyra tillfällen misslyckats med att betala ut löner.

I november 2012 spelade han för England mot Sverige, i invigningsmatchen på Friends Arena. Zlatan Ibrahimovic gjorde fyra mål, Caulker ett.

I dag är han dock lagkapten för Sierra Leones landslag, med siktet inställt på att nå ett VM-slutspel. Samtidigt lider han fortsatt av spel- och alkoholberoende.

- Just nu är jag ren, men jag tar det verkligen från dag till dag. Jag är beroende, och spel och alkohol är grejen för mig. Satsar jag ett pund är jag helt hjälplös. Jag har provat att meditera och rehabilitera, även terapi. Och jag kommer fortsätta att prata om problemen med spel, för det skadar verkligen många människor, säger han och fortsätter:

- Jag tycker att det finns mycket hyckleri i fotbollsvärlden, där vi straffar någon som Ivan Toney i Brentford som gjorde ett misstag, men där man lägger all tid i världen på att lyfta fram betting via annonser före, under och efter match. För mig är spel den hemliga mördaren, för ingen vet vad som händer dig förrän du står där utan pengar till räkningarna. Då har du förmodligen också lånat pengar från folk.

När han mådde som värst tog Caulker antidepressiva, gick på 12-stegsprogram och tog sig framåt på en väg som han själv beskriver som mörk och farlig.

Men i dag är han i Malaga City och försöker hålla sig bort från både spel och alkohol, samtidigt som han alltså leder ett lag han själv spelar i.

I söndags förlorade Malaga City sin första match under Caulkers ledning. Slutsiffror: 0-6 mot UD Almeria B.

- Vi gjorde flera individuella misstag, men det var intressant att vara på andra sidan. Hur reagerar man på det ena och det andra? Det är min största utmaning, hur jag reagerar som tränare. Jag älskar den psykologiska biten i det hela, men jag vill inte förlora med 6-0 för ofta.