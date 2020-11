Cruyffs tidigare assistent död: ”Vila i frid”

Först i Ajax och därefter i Barcelona. Då Johan Cruyff rönte framgångar som huvudtränare hade han allt som oftast Tonny Bruins Slot vid sin sida. Holländaren var assisterande i Ajax 1985-1988 och flyttade därefter med Cruyff till Barcelona där han agerade assisterade fram till 1995. Tillsammans vann duon bland annat fyra La Liga-titlar, två Eredivisie-titlar och en titel i dåvarande Europacupen.

Bruins Slot jobbade även som scout åt förbundskapten Frank Rijkard under EM 2000 och hade dessutom uppdrag för klubbar som Valencia, PSV och AZ Alkmaar.

Bruins Slot har nu avlidit, 73 år gammal, det skriver Barcelona på sitt Twitterkonto under måndagen.

"Vila i frid", skriver klubben.

We are sorry to announce the loss of Toni Bruins Slot (73), who was Johan Cruyff’s assistant during his time as FC Barcelona manager. Rest in peace pic.twitter.com/Zz2sSANp9w