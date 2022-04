De Jong lyfts fram som "nya Larsson" efter nya segermålet

Luuk de Jong lånades in till Barcelona från ligakonkurrenten Sevilla under sista dagen av transferfönstret i höstas. Den 188 centimeter långe centerforwarden har mestadels agerat inhoppare i Barça och noterats för sex mål på 16 ligamatcher. I söndags kom de Jong in från bänken och avgjorde mot Levante på stopptid i andra halvlek i 3-2-segern.

Nu har hoppet tänts i Barcelona om att "Luuk är den nya Larsson". Liknelsen syftar till att nederländaren, likt Henrik Larsson, håller på att bli den ideale anfallaren att slänga in från bänken i slutet av matcherna.

Sajten FCBN uppmärksammar att de Jongs siffror till och med överträffar Larssons siffror från debutsäsongen 2004/05, när svensken gjorde tre mål på tolv ligamatcher. De Jong snittar ett mål per 96 minuter i La Liga, skriver sajten.

Larsson gjorde två säsonger i Barcelona innan han återvände till Helsingborgs IF sommaren 2006. I svenskens sista Barça-match som spelare hoppade han in och spelade fram till två mål när laget vände och vann Champions League-finalen mot Fredrik Ljungbergs Arsenal med 2-1.