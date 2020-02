Efter Braithwaite-affären - Leganés får inte värva ersättare

Trots att transferfönstret var stängt fick Barcelona tillåtelse att värva. Anledningen till det var för att klubben fick dispens av det spanska fotbollsförbundet att värva en ersättare till Ousmane Dembele, som är långtidsskadad och beräknas bli borta längre tid än en gräns på fem månader. Då finns en regel i Spanien att en klubb, som Barcelona i det här fallet, får söka dispens för att värva en ersättare till en skadad spelare som antingen är kontraktslös eller som tillhör en annan klubb i Spanien.

Barcelona fastnade för dansken Martin Braithwaite, 28, och aktiverade Leganés-spelaren utköpsklausul, vilket fick den säljande klubben att rasa.

Samtidigt som Braithwaite gick till Barcelona skickade Leganés in en förfrågan till det spanska fotbollsförbundet om att få värva en ersättare. Och nu har besked kommit i den frågan.

Leganés meddelar på sin hemsida att förbundet avslår förfrågningen. Enligt Leganés har det spanska förbundet fattat sitt beslut delvis på grund av att ett sådant förfarande skulle kunna skapa en kedjereaktion med fler värvningar.

❌ OFFICIAL ANNOUNCEMENT I RFEF rejects C.D Leganés’ exceptional request to sign a new player.



▶️ https://t.co/fM4fR1Hzqs pic.twitter.com/uVihdN9qAE