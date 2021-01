Efter ryktena - Koeman ryter till: "Jag har ingenting emot Riqui Puig"

Under hösten har det ryktats om en spricka mellan Barcelona-tränaren Ronald Koeman och lagets 21-årige mittfältare Riqui Puig.

Puig ses som en av Barcelona-akademin, La Masia, hetaste produkter de senaste åren och är mycket uppskattad hos klubbens supportrar. Under tidigare tränaren Quique Setien fick talangen både starta matcher och göra inhopp, men under den nuvarande tränaren Ronald Koeman har det bara blivit sex inhopp hittills under säsongen. Senast under lördagens 4-0-seger mot Granada.

Enligt den spanska tidningen El Pais ska sprickan ha nått sin topp när Koeman i december ska ha anklagat Puig inför hela laget att ha läckt information till media gällande startelvor. Efter det ska Koeman dessutom ha sagt åt 21-årigen att hitta en ny klubb.

ANNONS

Men nu skriver El Pais att Koeman vill glömma det som hänt och gå framåt. Enligt den engelska tidningen Daily Mail säger han att det inte finns några problem alls med Puig.

- Jag har ingenting emot Riqui Puig, sa Koeman efter Granada-matchen enligt Daily Mail och fortsatte:

- Vi har väldigt unga spelare, så som Konrad de la Fuente, Matheus Fernandes, och Junior Firpo som inte får speciellt mycket speltid. Men ni (media) tror alltid att jag pratar om Riqui.

På en följdfråga i fall Puig har en framtid i klubben svarade Koeman irriterat:

- Det är upp till honom att bestämma.