Experten om Koeman och Xavi som ny Barça-tränare: "Satsa på rätt tränare nu!"

Barcelona sparkade Ronald Koeman under onsdagskvällen efter förlusten mot Rayo Vallecano. Barcelona-legendaren Xavi Hernández ryktas att ta över efter hans tid som tränare i Qatar och klubben Al Sadd. Fotbollskanalen har pratat med C Mores expert Marcelo Fernández som ger sin syn på Koemans tid i Barcelona, Henrik Larssons framtid och Xavi som Barcelonas potentiella nya tränare.

Fernández är inte förvånad över att Koeman till slut fick sparken.

- Situationen blev ohållbar sett till hur laget har spelat och matchen mot Rayo var den sista droppen som fick bägaren att rinna över för Barcelonas ledning. Det är också nödvändigt att Koeman får lämna för att kostnaden att missa Champions League är såklart så mycket dyrare i jämförelse med att sparka Koeman nu. Det är därför man väljer att göra det.

Enligt rykten ska Laporta ha sparkat Koeman på flyget hem efter torsken mot Rayo. Tror du på det och vad tycker du kring det i så fall?

- Ronald Koeman har varit en "dead man walking" under en längre tid nu. Han borde ha gjort det bättre med spelarmaterialet han hade. Som jag förstår det har Laporta haft otroligt mycket press från flera medlemmar i styrelsen och då blir situationen ohållbar. Då behöver Koeman lämna. Han var en tillfällig lösning och han har ändå behandlats ganska illa av ledningen och alla runt omkring klubben.

Det var ju mycket som talade för att Koeman fick stanna på grund av Barcelonas ekonomiska problem. Vad ändrades nu när han fick sparken?

- Jag trodde att han skulle stanna av just den anledningen. Har man valt en tränare måste man löpa hela vägen ut. Men nu har de sportsliga resultaten varit så dåliga, med El Clásico i helgen och förlusten igår. Det var den första förlusten mot Rayo sedan 2002. Trycket från Laportas styrelse blev för starkt till slut. Här har Barcelona också en jätteviktig del att göra framöver: man måste satsa på rätt tränare nu! När du sparkar en tränare är det alltid en risk när du inte har ersättaren hundra procent klar. Det mesta lutar åt Xavi.

Hur summerar du Koemans tid som tränare i klubben?

- Rent sportsligt har det inte varit en framgångsrik period. Sedan går det att hitta positiva delar. Allt är inte negativt. Han har till exempel gett unga spelare väldigt värdefull speltid. Sedan har han inte satt ett spel som är tillräckligt bra för ett Barcelona som ska utmana ute i Europa och i ligan. Koeman har fått jäkligt mycket skit, och visst ska han ha kritik, men han kom också in under en väldigt otacksam tid i klubben. Man får inte glömma hela Leo Messi-situationen med faxen och att han ville lämna. Det var under tiden när han precis tog över. Sedan kom den här sommaren när Messi till slut lämnade och han har tränat laget länge under en otrygghet där de flesta förväntade sig att han skulle lämna. Han lyckades ändå vinna en titel förra säsongen.

Det rapporteras att det bara är en tidsfråga innan Xavi tar över jobbet. Hur känner du inför det?

- Spännande. Det var en tidsfråga innan Koeman skulle få sparken, på samma sätt har det varit en tidsfråga innan Xavi ska bli Barcelonas tränare. Barcelona är inte orädda för att satsa på oerfarna tränare. Guardiola sommaren 2008 är det bästa exemplet, som där och då bara hade tränat B-laget i en säsong. Xavi jämförs ständigt med Guardiola, både spelmässigt och som tränare nu. Hur kommer han klara den pressen? Barcelona ser ändå Xavi som rätt man eftersom han har det där Barcelona-dna:t, säger han och fortsätter:

- Han vill spela på "rätt sätt" enligt Barcelona. Sedan kan man se det här på flera olika sätt. Man kan välja att se det som att Xavi får chansen under den här säsongen att forma sitt lag. Han får sätta sina principer för att sedan spetsa sin trupp den kommande sommaren. I katalansk press har man också fyra syndabockar som de tycker att man ska göra sig av med. De "fyra heliga kossorna": Jordi Alba, Piqué, Busquets och Sergi Roberto. Har Xavi den pondusen, som Guardiola hade, att göra sig av med de här namnen? Guardiola gjorde sig av med Ronaldinho och Deco direkt, två stora namn. Det ska bli jäkligt spännande att följa!

Den svenske legendaren Henrik Larsson kom i fjol in som assisterande tränare till Koeman. Ännu har inte Barcelona gett besked om svenskens framtid i klubben. Fernández menar att det är troligt att Larsson lämnar Barcelona.

- Jag har förstått det som att han är väldigt omtyckt av spelarna. Men jag har svårt att se att han får bli kvar, det är så det funkar. Tränarna kommer med sin egen stab. Jag skulle inte bli förvånad om han lämnar, även om det skulle vara kul om han fick stanna och jobba med Xavi också.

Finns det ett annat val som du tycker är bättre eller ett bra alternativ om du bortser från Xavi?

- Nej, inte i dagsläget. Ett namn jag tycker skulle vara spännande är Erik ten Hag i Ajax. Men det skulle vara en rekrytering först i sommar i så fall. Det hade varit spännande. Han har gjort det väldigt bra med Ajax, trots att han har förlorat flera av sina stjärnor. Marcelo Bielsa hade också varit kul, men han hade bara bråkat med alla. Det är inte troligt, men det hade varit fantastiskt kul att se honom i Barcelona.

Vad är dina förväntningar på Xavi som tränare i Barcelona?

- Barcelona ska gå tillbaka till sitt dna. Det är det kortsiktiga. Sedan fortsätta satsa på de unga talangerna. Få in "de tre P:na" också! Possesion, position och pressure. Det är inte förhandlingsbart. Långsiktigt är att börja få in spelare som kan göra skillnad. Det har pratats om Sterling och Koundé som hade underlättat Xavis jobb.

Finns risken att legendaren Xavi i Barcelona kan ta en rejäl smäll på grund av dåliga resultat, precis som Koeman?

- Jag förstår frågan och tycker att den är helt berättigad. Men kolla Pirlo (Andrea) i Juventus och Lampard (Frank) i Chelsea. De riskerna har tagits av andra klubbar. Det är risken man tar som fotbollstränare. Xavi vill bli en fantastisk fotbollstränare och då måste man ta tuffa jobb.