Experterna synar tränarkaoset i storklubbarna: "Man blir förbluffad"

Tränare kommer - tränare går. Nu har det hela nått nya höjder. Under onsdagen stod det klart att Antonio Conte lämnar Inter, trots att de tog hem ligatiteln. Anledningen sägs vara att klubben inte vill satsa så mycket som den italienske tränaren kräver. 14 mil sydväst, i Turin, ser det ut att ske förändringar. Enligt Sky Sports Italia och flera andra trovärdiga italienska källor kommer Juventus sparka Andrea Pirlo - och ta in Massimiliano Allegri.

ANNONS

- Att Pirlo fick lämna var inte jätteförvånande efter att sportchef Paratici fick lämna igår (onsdag). Pirlo var ju hans val så det var inga konstigheter. Däremot är jag lite förvånad över Allegri. Jag trodde att han helst ville till Real Madrid. Det är inte officiellt än men alla italienska rapporter pekar på att det blir Juve. Allegri har en väldigt bra relation med presidenten Andrea Agnelli, så det spelar såklart in, säger C Mores expert Vicki Blommé.

Vad tror du händer med Pirlo?

- Det har pratats om Sassuolo som tappade De Zerbi till Shaktar. Tar Pirlo det tycker jag det skulle vara spännande. För den fotbollen han pratat om att han vill spela i Juventus, men inte riktigt lyckats fullt ut. Det är en fotboll som passar Sassuolos DNA. Så det vore spännande att se. Han får börja lite lägre ner i näringskedjan men kanske kan hitta sin tränarfilosofi. Det är en trupp som passar för den typen av fotboll.

ANNONS

Hur tror du Inter kommer agera nu när Conte lämnat?

- Där är det svårare att veta vem de kommer gå efter. Inzaghi (Simone, Lazios tränare) var ett namn jag trodde skulle kunna passa. Han har samma spelsystem i Lazio som Inter och det finns en likhet mellan trupperna. Då skulle han ha ett bättre material, så det skulle vara intressant att se honom ta nästa steg. Men han har ju förlängt med Lazio. Namnen som kommer upp är Spalletti, som dock ska vara nära Napoli. Även Sarri står utan jobb, så det är också ett namn. Men eftersom det här med Conte är så nytt tror jag att de själva inte vet än.

Var hade du velat se att Conte gick?

- Jag hade gärna sett honom i Real Madrid. Det vore spännande att se honom i Spanien i världens största klubb - måste man ändå säga. Däremot hur han spelar fotboll är kanske inte en fotboll Real Madrid har stått för, offensiv mer spektakulär fotboll. Det står inte Conte för. Som Zidane har spelat har de inte alltid bjudit på den fotbollen och jag tycker också att Conte beskyllts lite för mycket att spela tråkigt. Han är bra på att sätta en defensiv men offensivt... Inter har gjort väldigt mycket mål den här säsongen och Real är ett lag som gör en hel del mål på det sättet.

ANNONS

Även i Spanien rör det på sig. Ronald Koemans framtid i Barcelona är fortsatt oklar, men inget officiellt har kommunicerats. Enligt spanska medier ska president Joan Laporta hålla en presskonferens under fredagen. Kanske för att ge besked kring tränarfrågan?

Däremot kommunicerade Real Madrid under torsdagen att de går skilda vägar med tränare Zinedine Zidane. C Mores La Liga-expert Adam Pinthorp ger sin syn på beskedet.

- Jag tror att han kanske känner sig lite besviken över att han inte fått den satsning som han någonstans blev lovad när han kom in. Framförallt inför förra säsongen. Han har haft ett spelarmaterial som gjort att allt inte kan ligga på Zidane. Det har varit ett generationsskifte som de på något sätt måste in i för att utvecklas och ta sig framåt. Delvis kan det ligga på Zidane med hanteringen av Ødegaard och andra spelare som Hakimi, Reguilón och Marcos Llorente i Atlético. Men samtidigt har det varit väldigt lite nyförvärv och väldigt lite satsning från klubbens håll. Så jag tror att han nått lite vägs ände med det här Real Madrid, säger han och fortsätter:

ANNONS

- Det är väl lite som det brukar fungera i den där klubben. Går man titellös en säsong - då är det per automatik sparken. Nu är det Zidane och han... Jag ska inte säga att han står över klubben, men han har en helt annan position än många andra normala tränare. Därför tror jag det kommuniceras på ett annat håll - att det är han som väljer att kliva av. Även om jag tror att det är helt och hållet hans beslut.

Vem tror du kommer ersätta?

- Jag hade mer trott och kännt att det var mer rimligt med Allegri än Conte. Båda är pragmatiker, men det känns verkligen som att Conte har ett speciellt ledarskap. Jag vet inte om det passar in hos Real Madrid. Under Zidane kanske det inte spelade så stor roll om de blev lite mer cyniska och spelade lite mer återhållsamt och kanske inte den attraktiva offensiva fotbollen. Men jag har svårt att tänka mig Conte i Real Madrid. Jag tror att Raúl kanske är det bästa alternativet. Han är väl också färsk, men det var Pep Guardiola också när han tog över Barcelona från deras reservlag. Raul har gjort ett bra jobb där och det finns rätt många bra spelare på väg upp, som han känner bra. Han ska ha en stor eloge till deras utveckling. Så han kan i alla fall komma in med den pondusen med tanke på att han är Raul.

ANNONS

- Det är lite torrt på tränarmarknaden. Hansi Flick tror jag hade varit deras stora dröm, även för Barcelona. Men han tog ju Tyskland. Om Allegri då inte finns tillgänglig och det står, eventuellt, mellan Conte och Raúl. Det kan bli jättebra med båda, men jag tror att Raúl kan bli en bättre långsiktig lösning och att Conte mer kommer in och gör ett jobb här och nu. Men jag är inte helt övertygad. Det känns lite som chansningar.

Vad tror du händer med Zidane?

- Jag tror att han återigen som förra gången tar ett sabbatsår eller två. Jag får en känsla kring Zidane att han inte har det här att leva, äta och dö fotboll, som Guardiola. Jag tror han är ganska nöjd med livet och kommer nog glida runt på en båt ett år. Sedan kanske han får upp suget igen, och någon gång kanske han tränar Juventus. Det hade väl varit fint, och han har väl aldrig stängt den dörren. Men jag tror vi ser honom tidigast hösten 2022. Det skulle inte förvåna mig om han tog Frankrikes landslag istället. Den typen av uppdrag känns lite mer soft, även om det är press där också. Men det är inte samma dagliga arbete. Den här "känna lukten av gräs varje dag-Zidane"... Jag tror inte vi kommer få se det på tio-femton år. Han kanske hoppar på något klubblag till, annars tror jag Frankrike om ett par år.

ANNONS

Även i England och Frankrike sägs det kunna vara stora förändringar på gång. Enligt Sky Sports har Tottenham och PSG-tränaren Mauricio Pochettino kontakt om en återkomst. Detta ett knappt halvår efter att argentinaren, som fick sparken från Spurs i november 2019, tog över den franska jätten.

Fotbollskanalens expert Erik Edman, som spelade i Tottenham säsongen 2004/2005, välkomnar en återkomst. Samtidigt riktar han kritik mot klubbens arbete under de senaste åren.

- Just profilen, det han står för och det han gjort tidigare är klockrent för Tottenham. Sedan blir man förundrad över det resursslöseri som finns i de stora klubbarna kring hur man hanterar personalfrågor - allt från tränare till spelare. Det är helt otroligt. Man blir helt förbluffad, framförallt i Premier League. Hur de slösar med pengar på ett sätt som är helt makalöst. Man kickar honom och betalar ut honom. Tar in Mourinho och sedan kickar de honom efter ett år. Och att sedan ta tillbaka Pochettino... Då gissar jag väl att det är någon form av övergångssumma för att hämta hem honom igen. Det är helt otroligt.

ANNONS

Du menar att de aldrig skulle kickat Pochettino från första början?

- Nej, absolut inte. Det är klart att de inte skulle gjort det. Tittar du på de som vunnit ligatitlarna är det så otroligt mycket mer pengar än vad Tottenham har att röra sig med. Det landar någonstans i spelarkvalité. Sedan kan man ha ett år... Undantaget som bekräftar regeln är Leicester där man får ett år där det bara flyter. Plus att de inte hade cupspel det året. Du ska upp på sådana enorma pengar för att bli den här maktfaktorn och vinna ligan, men även Champions League. Där är ju inte riktigt Tottenham. Men samtidigt... Guardiola hade inte heller vunnit ligan i Tottenham.