Fjärde raka för Solari - Real vann klart borta mot Celta

Julen Lopetegui fick sparken av Real Madrid efter 5-1-förnedringen i El Clasico mot Barcelona. Santiago Solari kom in som tillfällig tränare, och han har fått en kanonstart på uppdraget.

Under söndagskvällen kom fjärde segern av fyra möjliga för argentinaren när Celta Vigo besegrades med 4-2 på bortaplan.

Real tog ledningen i den 23:e minuten när Luka Modric hittade fram till Karim Benzema, som snyggt tog ner bollen och placerade in 1-0.

Benzema låg även bakom 2-0 tio minuter in i andra. Fransmannen dribblade sig fram i straffområdet och via målvakten och stolpen gick bollen på Celtas Gustavo Cabral och in i mål.

Celta kom in i matchen i den 61:a minuten genom en läcker volley av Hugo Mallo. Men Real stängde matchen genom en Panenka-straff av Sergio Ramos och ett kanonskott av Dani Ceballos.

Brais Mendez reducerade på stopptid och fastställde slutresultatet till 4-2. Real Madrid är efter segern sexa i La Liga, fyra poäng bakom Barcelona som mycket överraskande föll hemma mot Real Betis tidigare under söndagen.