Fotbollsvärlden hyllar Reyes efter hans bortgång - Ljungberg: "Mina tankar går till hans familj och vänner"

Numbed by the news about my former team-mate, Jose Antonio Reyes. Gone far too soon, my thoughts are with his family and friends

No puedo expresar con palabras la tristeza que llevo dentro. Siento tal vacío que me es difícil contar que he perdido a un amigo, un compañero, alguien con quien he crecido. Siento tanto haberte perdido Jose... Mi apoyo eterno para toda su familia. DEP José Antonio Reyes. pic.twitter.com/OjsSNZSz2y — Jesús Navas (@JNavas) 1 juni 2019

Everyone at Arsenal is devastated by the shocking news that our former player Jose Antonio Reyes has died in a traffic collision in Spain.



Jose Antonio Reyes: 1983-2019



Rest in peace, Jose ❤️ pic.twitter.com/AT6rLFutvI — Arsenal FC (@Arsenal) June 1, 2019

Dolor , mucho Dolor . Consternado y sin poder creerlo Jose . Cuando Regresaste a tu @SevillaFC fue para todos nosotros un privilegio jugar a tu lado ahora te nos vas muy joven y con muchas cosas por vivir . DEP Jose Antonio Reyes , Fuerza a toda la familia. pic.twitter.com/FsT7ntcwhh — Andrés Palop (@Palop1) 1 juni 2019

Noticia imposible de creer, imposible de digerir, que duro Dios mío....DEP José Antonio Reyes.... que pena más grande.. Vaya banda izquierda vais a hacer Antonio y Tu, allá arriba pic.twitter.com/utwgqfG1CH — Monchi (@leonsfdo) 1 juni 2019

It is with great sadness that we learned of the passing of Spanish player, José Antonio Reyes.

All our thoughts and prayers are with his loved ones at this tragic time.

Rest in peace, José 🙏 — AC Milan (@acmilan) June 1, 2019

Totalmente tiro...No tengo las palabras para expresar mi profunda tristeza, no quiero creerlo...! Eras mucho más que un simple compañero de equipo, te extrañaré, mi hermano... ¡Descansa en paz, artista! 😠😢😢🙏🏿 #RIPReyes pic.twitter.com/oju4J8siHM — Stephane Mbia (@StephaneMbia) 1 juni 2019

Terrible. No me lo puedo creer . D.E.P Jose Antonio Reyes. Un abrazo muy grande para toda su familia y amigos. Siempre en mi corazón . — Fernando Navarro (@FNavarro_3) 1 juni 2019

FC Barcelona wishes to express their deepest condolences for the death of footballer José Antonio Reyes, a brilliant and charismatic player; one of the most outstanding figures and with a great trajectory in football. Rest in peace. — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 1, 2019

I’m devastated to hear the sad news about José Antonio Reyes. Wonderful player, superb team mate and exceptional human being. I wish his family and friends continued strength and courage to get through this difficult time. #takenfartoosoon — Thierry Henry (@ThierryHenry) 1 juni 2019