Isak mot genombrott i La Liga (?) - kan få startplats: "Hans tid är kommen"

Mål senast - då kan Alexander Isak få chansen från start mot Levante under onsdagen. Lokaltidningar i Spanien lyfter fram den svenske forwarden inför mötet. "Isak, din tid är kommen”, skriver Diario Vasco-krönikören Álvaro Vicente.

Senast mot Celta Vigo blev Alexander Isak inbytt med en kvart kvar att spela, till fördel för störste konkurrenten Willian José (som blev rasande efter bytet). Då tackade svensken för förtroendet genom att göra matchens enda mål med sin första bollkontakt.

Nu lyfts den 20-årige forwarden upp i spansk lokalmedia. För andra dagen i rad pryder Isak framsidan på Mundo Deportivos baskiska upplaga och under tisdagen skriver tidningen: "Isak lyfter".

Tidningen påpekar att Isak inte nöjer sig med att bara vara inhoppare.

- Jag ska visa att jag kan spela mer, säger Isak.

Och Mundo Deportivo lägger till att svensken kan få starta mot Levante under onsdagen.

Även Diario Vasco är inne på samma linje om Isak. Under rubriken ”Isak, din tid är kommen”, skriver krönikören Álvaro Vicente att anfallaren förtjänat att få starta mot Levante.

Är genombrottet i La Liga på gång för Isak? Hittills har han gjort två mål på en start och nio inhopp i den spanska högstaligan.

Real Sociedad-Levante har avspark klockan 19.00 under onsdagen. Matchen sänds på C More Live 4 och kan streamas på cmore.se.