Joaquin historisk hjälte mot Sevilla - första derbysegern hemma på tolv år

Real Betis sökte i kväll, efter två en förlust mot Levante (3-0) och kryss mot Deportivo Alavés (0-0), lycka i derbyt mot Sevilla hemma på Benito Villamarin. Det var däremot tolv år sedan senast Betis vann ett derby hemma mot Sevilla, så en del hemmasupportrar vågade nog inte hoppas allt för mycket på att vändningen skulle komma den här kvällen.

Efter en mäktig inramning och svängig inledning av matchen, så drog i den 66:e minuten Sevilla-mittfältaren Roque Mesa på sig sitt andra gula kort och blev utvisad. Det var en situation som väckte frågor och irritation, då Real Betis-målvakten Pau Lopez närmst hoppade in i mittfältaren, men ändå fick motståndaren utvisad.

Med en man mer på banan, så tryckte Betis på för ett segermål, för en första derbyvinst på hemmaplan på tolv år. Till slut kom det genom en inhoppare, men inte vilken som helst, genom 37-årige lagkaptenen och klubbikonen Joaquin som från nära håll nickade in 1-0 till klubbens första derbyseger hemma på lång tid.

Joaquin firade efter matchen derbysegern vilt med hemmafansen, men fick också glädja sig åt säsongens första seger, men även att han i och med målet blev äldste målskytt genom tiderna i ett derby mellan Real Betis och Sevilla i Spanien.

