Klart: Barcelona förlänger med talang

Förra säsongen gjorde Carles Perez La Liga-debut för Barcelona i den allra sista omgången. I inledningen av den här säsongen har klubben gett 21-årigen allt större förtroende och han står noterad för fem framträdanden där han svarat för ett mål och två assist.

Nu belönas talangen med nytt kontrakt. Barcelona-presidenten Josep Maria Bartomeu skriver på sitt Twitter-konto att parterna har kommit överens om att förlänga kontraktet med ytterligare två år. Det innebär att Carles Perez nya kontrakt sträcker sig till sommaren 2022.

We’re extending Carles Pérez’s contract by two years. We’re also reinforcing our ties to a player from La Masia. Congratulations, Carles! pic.twitter.com/ngTAkwu42q