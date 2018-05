La Liga-klubbens avskedsgåva till Iniesta: En gul ubåt

Villarreal är i Spanien känd under smeknamnet "Den gula ubåten", och området klubben kommer ifrån är känd för sin keramiktillverkning. Klubben meddelar att man i samband med kvällens möte med Barcelona på Camp Nou kommer att överräcka en gul ubåt i keramik till Andrés Iniesta för att hylla honom för hans insatser under karriären.

Iniesta har tidigare berättat att han lämnar Barcelona efter säsongen, och kvällens möte med Villarreal blir hans sista innan han lämnar. Efter Villarreal-matchen återstår två ligaomgångar för Barcelona, som redan är klar mästare. Villarreal låter även meddela att man kommer applådera Barcelona-spelarna in på planen, något som är tradition att man gör för en redan klar mestare men som exempelvis inte Real Madrid gjorde i El Clásico.

Iniesta har kopplats ihop med klubbar i både Japan och Kina i samband med att han nu lämnar Barcelona.

#BarçaVillarreal | Today at the Camp Nou 🏟, #Villarreal will stand aside to applaud @FCBarcelona for their @LaLigaEN title when they walk out and will also present @andresiniesta8 with a ceramic Yellow Submarine to pay tribute to his career and his values as an athlete. pic.twitter.com/2wKedDxWpF