Lokalpressen jublar: ”Isak en riktig nummer 9”

Efter Alexander Isaks mål för Real Sociedad i går (3-3 mot Milwall) skriver den baskiska upplagan av Mundo Deportivo: "Här är en riktig nummer 9. Millwalls mittbackar var inte de snabbaste, men svensken gjorde två mål, var nära ett hattrick, kunde fått en straff med sig och ställde hela tiden till oreda i hemmaförsvaret. Han var förödande med sin rörlighet. Det här blir tuff konkurrens för Willian José".

Diario Vasco tillägnar 19-åringen en egen artikel under rubriken "Effektivitet och framgång för Isak". I artikeln understryker tidningen också att Isak imponerade mot Nottingham, samt att han har ett mål i timmen under försäsongen. "Det är statistik utan alltför mycket tyngd just nu, men bakom siffrorna gömmer sig en känsla av farlighet och effektivitet som inger hopp. Hur som helst är det sommarmatcher. Sanningens ögonblick börjar på Mestalla den 17 augusti".

Diario Vasco tar också upp tråden om Isaks anfallsrival Willian José. De har hittills ersatt varandra men har olika styrkor. Tidningen skriver att Isak bidrar med "snabbhet, driv och beslutsamhet" och fortsätter, "Det återstår att se om de är kompatibla. Kanske kommer experimentet i nästa träningsmatch".