Lundkvist efter första professionella titeln: "Det var mäktigt"

Barcelona diskades från Copa de la Reina, det grundade sig i att man använde sig av en, sedan tidigare, avstängd spelare – Geyse Ferreira.

Det öppnade upp för ärkerivalen Real Madrid att ta sin första titeln. Men det skulle Hanna Lundkvists Atletico Madrid sätta stopp för. Hanna Lundkvist byttes in i den 67:e minuten, då stod det 2-0 till Real Madrid.

Men i den 88:e minuten tände Lucia Mural Ruiz hoppet för Lundkvists gäng och i den 96:e minuten fick man en frispark och med den sista sparken tvingade Estefania Banini matchen till straffar.

- Det var helt sjukt. Vi släppte in två hörnmål och det stod 2-0 ganska länge. Men det kändes som att vi trodde på det hela tiden och fortsatte köra. Det var en sjuk frispark som går in. Det kanske är klart att jag säger det nu i efterhand men när jag stod där och såg vinkeln hon skulle skjuta ifrån så visste jag att den skulle gå in. Det är hennes vinkel och hon har tränat på det så mycket, det är det som är så sjukt. Det är bara ren glädje, säger Lundkvist.

Tappar man hoppet när det står 2-0 till den 88:e minuten?

- Det är klart att man kan känna att det ser mörkt ut, men vi har vänt matcher förut i sista minuten. Det kändes som att vi trodde på det hela vägen, och det kändes som att det var känslan på planen också.

Titeln är Lundkvists första titel under proffskarriären.

- Det är jättestort. Det är något jag kommer att komma ihåg för alltid dels för att det är min första professionella titel, dels sättet vi gör det på och att det är mot Real Madrid med mycket supportrar på plats. Det blev extra kämpigt och extra skönt att vinna. Det var helt otroligt. Det är det största i min karriär, säger 20-åringen.

Matchen gick in i småtimmarna och det var först efter 00.00 som straffläggningen drog i gång. Hemma i Sverige satt Lundkvists föräldrar och följde upplösningen.

- Jag gick in till omklädningsrummet och tog upp telefonen vid halv två på natten och då var det inte jättemånga om skrivit, de låg nog och sov. Men mina föräldrar var vakna och kollade på hela matchen, de var ju hur glada som helst, det var helt fantastiskt.

Är det den senaste matchen du spelat?

- Ja, det är det. Det konstigaste var att den slutade så sent men annars har vi spelat många sena matcher och brukar gilla det.

Hur firade ni?

- Vi åkte till anläggningen med familjer och hela laget och var väl uppe i stort sett hela natten. Sen dagen efter åkte vi till herrarnas match och hyllades på planen av supportrarna. Det var helt mäktigt, avslutar hon.