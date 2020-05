Marca: Isaks lagkamrat har testats positivt för covid-19

Real Sociedad återgick till gemensam träning under fredagen. Laget gjorde det utan målvakten Alex Remiro som har testats positivt för coronaviruset, uppger Marca.

Spanien börjar sakta men säkert öppna upp landet igen. Efter veckor i karantän tilläts befolkningen under förra veckan att lämna sin hem, om än under specifika tider under dygnet. Och precis som samhället börjar öppnas upp börjar även fotbollen att återgå till det normala i landet.

La Liga-klubbarna har den här veckan börjat träna tillsammans inom lagen igen, så även Real Sociedad som inledde den gemensamma träningen under gårdagen, fredag. Dock var La Reals målvakt Alex Remiro inte med under träningen.

Enligt Marca var inte Remiro med för att han har testats positivt för coronaviruset, något som klubben ska ha meddelat sent under fredagen. Remiro kommer därmed att isoleras i sitt hem de närmaste dagarna och om allt går bra kommer han därefter att återvända till den gemensamma träningen, uppger sajten.

Remiro är den andra spelaren i La Liga som har testats positivt för covid-19 sedan klubbarna återvände till gemensam träning. Det första fallet var Atlético Madrids Renan Lodi.