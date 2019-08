Messi fortsatt skadad - missar Betis-matchen

Barcelona-anfallaren Lionel Messi har under senaste tiden haft problem med en vadskada och var därmed utanför den spanska storklubbens matchtrupp i premiärförlusten mot Athletic Bilbao i La Liga. Tidigare i veckan kom rapporter om att argentinaren är tillbaka i träning med resten av laget, men trots det missar han nu söndagens möte med Real Betis.

Barcelona meddelade under lördagen att Messi inte är en del av lagets matchtrupp till ligamatchen. Enligt spanska tidningen As tränade inte anfallaren med övriga i laget under lördagen. I stället är bland annat ungdomarna Carles Perez och Ansu Fati uppflyttade till seniortruppen för en plats i truppen till matchen.

Barcelona har sedan tidigare även anfallarna Ousmane Dembele och Luis Suarez på skadelistan. Därmed lär nyförvärvet Antoine Griezmann få spela med nya lekkamrater i den spanska storklubbens anfallslinje.

Barcelonas möte med Real Betis visas, precis som alla andra La Liga-matcher, på C More.