Messi straffmålade när Barcelona vände mot bottenlag

Barcelona besegrade i förra veckan Real Madrid med 1-0 på Santiago Bernabeu i La Liga och kopplade därmed ytterligare grepp om ligatiteln. I kväll väntade Rayo Vallecano hemma på Camp Nou - och åter blev det seger, men efter ett par om och men.

Det var nämligen bortalaget som i första halvlek tog ledningen i matchen. Raul De Tomas pricksköt i den 24:e minuten 1-0, men fick däremot inte fira särskilt länge, då Gerard Pique 14 minuter senare kvitterade med ett nickmål till 1-1 i halvtid.

Barcelona fullbordade därefter i andra halvlek vändningen genom ett straffmål av Lionel Messi och sedan 3-1 genom Luis Suarez med åtta minuter kvar av full tid. Barcelona bärgade därmed fjärde raka segern i ligan och toppar fortsatt La Liga.

