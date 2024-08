Messis hus vandaliserat - Milei rasar: "Feg händelse"

Lionel Messi är för närvarande stationerad i USA. Men trots detta har han kvar sin fastighet på den spanska semesterön Ibiza. Nu skriver flertalet medier, däribland lokala Diario de Ibiza, att huset på Ibiza har vandaliserats av klimataktivister från gruppen Futuro Vegetal.

På sociala medier sprids filmklipp där medlemmar från gruppen sprejar ner fasaden innan de visar upp en banderoll med budskapet: ”Help the planet. Eat the rich. Abolish the police”.

Messi själv har inte uttalat sig om händelsen, men det har däremot den argentinske presidenten Javier Milei.

I ett inlägg på plattformen X går Milei nu ut och fördömer vandaliseringen och manar till åtgärd från Spaniens premiärminister Pedro Sánchez.

"Kommunister som vill ’döda de rika och avskaffa polisen för klimatförändring'", skriver Milei och fortsätter:

"Jag står i solidaritet med Messis familj över denna fega och inbilska händelse och uppmanar Pedro Sanchez och hans regering att garantera argentinska medborgares säkerhet i Spanien".

Lionel Messi lämnade Barcelona och Spanien under sommaren 2021. Han har därefter spelat för PSG innan han förra sommaren flyttade till Inter Miami i MLS.