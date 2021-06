Officiellt: Ancelotti tar över Real Madrid

I förra veckan stod det klart att Zinedine Zidane lämnade Real Madrid. Nu bekräftar Real Madrid att de har gjort klart med en ersättare.

Everton-bossen Carlo Ancelotti, som tränade Real Madrid mellan 2013-2015 tar över jobbet.

Under sin första säsong under förra sejouren i klubben (2013/2014) vann laget den inhemska cupen, Champions League och den europeiska supercupen.

Kontraktet sträcker sig till sommaren 2024.

- Jag har njutit av att vara i Everton, men jag fick en oväntad möjlighet som jag tror är rätt steg för mig och min familj, säger han på presskonferensen enligt journalisten Fabrizio Romano.

På Twitter tackade han för sin tid i Everton:

"Jag vill tacka Everton, mina spelare och supportrarna för att de gett mig möjligheten att träna den här fantastiska och historiska klubb. Jag bestämde mig för att lämna för en ny utmaning då med ett lag som alltide funnits i mitt hjärta".

Det är en minst sagt meriterad 61-årig tränare som den spanska jätten plockar in. Utöver Real Madrid och Everton har han tränat klubbar som Juventus, Milan, Chelsea, PSG, Bayern München och Napoli.

I would like to thank Everton FC, my players and the supporters for giving me the opportunity to manage this fantastic and historical club. I decided to leave as I have a new challenge with a team that was always in my heart, Real Madrid. pic.twitter.com/SDV8T7qMDR