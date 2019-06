Officiellt: Atlético värvar mittfältare från Real Madrid

Marcos Llorente är fostrad i Real Madrid, men nu lämnar mittfältaren klubben. 24-åringen, som gjorde totalt 16 framträdanden för Real under den gångna säsongen, är klar för rivalen Atlético Madrid. Kontraktet är skriver över fem år, meddelar hans nya klubb på sin hemsida.

Marcos Llorente har tidigare representerat Deportivo Alavés och på sin cv har han också åtta U21-landskamper för Spanien.

Agreement over the transfer of @marcosllorente, pending medical tests.

👉 https://t.co/MWB7wMEBLp#AúpaAtleti pic.twitter.com/FqeXEC7xRD