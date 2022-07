Officiellt: Barcelona bekräftar värvningen av Raphinha från Leeds

Var Leeds brasilianske ytter Raphinha ska spela nästa säsong har varit en av sommarens stora följetänger. Arsenal visade stort intresse, Chelsea var överens med Leeds om en övergångssumma, men spelaren själv ville till Barcelona - och nu har 25-åringen fått sin vilja igenom.

Under onsdagen bekräftar Barcelona att man har en principiell överenskommelse med Leeds om att värva brassen. Affären sägs landa på 67 miljoner euro (710 miljoner kronor) inklusive prestationsbaserade bonusar.

Klubben skriver vidare att det enda som återstår är för Raphinha att genomgå och klara läkarundersökningen, sedan är han en Barcelona-spelare.

Raphinha anslöt till Leeds från franska Rennes 2020 för en övergångssumma om 21 miljoner euro (222 miljoner euro), vilket blev en rekordförsäljning för den franska klubben. Under sin tid i Leeds har han noterats för 17 mål och tolv assist på 67 framträdanden.

Agreement in principle with @LUFC for the transfer of Raphinha